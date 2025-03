„Erzählte Geschichte hat immer auch eine politische Dimension“

In einer Serie der Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen und der Augsburger Allgemeinen Land berichten uns nun schon seit vielen Wochen Zeitzeugen von ihren Erlebnissen einer Kindheit in Krieg und Nachkriegszeit. Für viele Menschen scheint es im hohen Alter ein wichtiges Anliegen zu sein, von den Erlebnissen aus ihrer Kindheit und Jugend zu berichten. Haben diese Erinnerungen nur eine persönliche Bedeutung oder tragen sie auch zu neuen Erkenntnissen rund um die Geschehnisse am Ende des Zweiten Weltkriegs bei?

GÜNTHER KRONENBITTER: Wir haben natürlich ein Gesamtbild von den Geschehnissen rund um das Ende des Zweiten Weltkriegs, aber im lokalen Kontext kann erzählte Geschichte durchaus zu neuem Wissen über bestimmte Ereignisse beitragen. Manchmal sind es auch private Initiativen, die Bereiche aufgreifen, die bis dahin nicht im Mittelpunkt des Forschungsinteresses standen. Ich denke da etwa an die Geschichte des Waldwerks Kuno, durch das inzwischen ein Rundgang führt. Dort wird Wissen mit Erinnerungen verknüpft und das bringt auch die historische Forschung weiter. Erzählte Geschichte, sogenannte oral history, hat jedoch noch eine ganz andere Dimension.

Was meinen Sie da genau?

KRONENBITTER: Es geht um den Blick darauf, wie Erinnerung konstruiert wird und welche Funktion sie in der Gesellschaft hat. Das bedeutet: Unterschiedliche Gesellschaften erzählen Geschichte auf unterschiedliche Weise. Heute blicken wir auf die Zeit des Nationalsozialismus und des Kriegsendes auf ganz andere Art als etwa in den Fünfziger Jahren. Wo also beruhen Erinnerungen auf individuellen Elementen und wo kommen gesellschaftliche Einflüsse durch? So bekommen die Erzählungen immer auch eine politische Dimension.

Unter anderem hat uns ein Leser von seinen Eltern berichtet, sogenannten Heimatvertriebenen, die zeitlebens darunter gelitten haben, dass ihr Schicksal von Vertreibung, Internierung und Tod von Verwandten in der späteren Bundesrepublik kein Gehör fand.

KRONENBITTER: Solche Erlebnisse werden in den Familien oft zwei oder drei Generationen lang weitergegeben und wirken auch dort nach, wenn es das Gefühl gibt, dass das Leid nicht ausreichend gewürdigt wurde. Das ist auch in Familien, deren Verwandte Opfer des Nationalsozialismus waren, oftmals so. Es sagt auch viel über eine Gesellschaft aus, welchen Teil des Leids sie anerkennt. In den Fünfziger Jahren gab es viel Aufmerksamkeit für die Heimatvertriebenen, diese Gruppe machte damals auch etwa ein Viertel der Menschen in Bayern aus. Dass im Nationalsozialismus Sinti und Roma systematisch verfolgt und ermordet wurden und viel Leid ertragen mussten, wird erst seit wenigen Jahren ein Thema.

Dennoch geht die Epoche der Zeitzeugen unweigerlich zu Ende. Wie kann die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus und das Kriegsende auch danach lebendig und anschaulich erlebbar gehalten werden?

KRONENBITTER: Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Gedenkprojekte experimentieren damit, Erinnerungen von Zeitzeugen aufzunehmen und eventuell sogar mit KI lebendig zu halten. Mir persönlich wird es bei diesem Gedanken jedoch etwas unwohl. Ich denke, an diesem Punkt müssen wir aufpassen, dass Geschichte nicht zu sehr emotionalisiert wird und wir Geschichtsbilder kreieren, die mit zu wenig Wissen unterfüttert sind. Wir müssen da einen Mittelweg finden, denn ganz ohne Emotionen kommt das Wissen auch nicht an. Vor diesem Problem stehen wir übrigens auch in der Gedenkstätte der „Halle 116“ in Augsburg. Es gibt jedoch auch andere Formen des Erinnerns, jenseits von Gedenkstätten und Museen. Ein interessanter Ansatz ist etwa die Graphic Novel. In welcher Form auch immer: Wir dürfen nicht nachlassen und müssen die Erinnerungen der Zeitzeugen weitertragen, um den Personen und Schicksalen gerecht zu werden.

Günter Kronenbitter (64) ist Historiker. Seit 2012/13 vertritt er den Lehrstuhl für Europäische Ethnologie / Volkskunde der Universität Augsburg.

Günter Kronenbitter beschäftigt sich als Historiker und Ethnologe unter anderem mit Formen der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach. Hier steht er vor dem Gedenkort „Halle 116" in Augsburg. Foto: Günther Kronenbitter