Es gibt einen Wechsel an der Spitze der IHK Augsburg Land

Ramona Meinzer aus Thierhaupten wird einstimmig zur Vorsitzenden der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Land gewählt und löst Reinhold Braun ab. Der hat höhere Ziele in der IHK.

Bei der Sitzung der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Land im Kloster Holzen wurde Ramona Meinzer (CEO Aumüller Aumatic, Thierhaupten) einstimmig zur neuen Regionalvorsitzenden gewählt. Der bisherige Regionalvorsitzende Reinhold Braun (Geschäftsführender Gesellschafter Sortimo International GmbH, Zusmarshausen) trat nicht wieder an, da er für das IHK-Präsidentenamt kandidiert.

Das Amt des Präsidenten ist das höchste Ehrenamt in der IHK. Zusammen mit dem Hauptgeschäftsführer vertritt er die IHK. Die IHK Schwaben wurde in 180 Jahren von 16 Präsidenten geführt. Der Präsident wird von der Vollversammlung, immer für eine Legislaturperiode von fünf Jahren gewählt.

Als weitere Vorstandsmitglieder wurden bei der Regionalversammlung gewählt: Philipp Flamm (Geschäftsführer Kloster Holzen Hotel GmbH) und Paul Kienberger (Geschäftsführer Egenberger GmbH & Co. KG) als stellvertretende Vorsitzende sowie Lisa Thaler (Geschäftsführerin Andreas Thaler GmbH & Co. KG) und Saskia Reuter (CEO aluco GmbH) als weitere Vorstandsmitglieder. Im unternehmerischen Ehrenamt werden sie in den kommenden fünf Jahren für das Gesamtinteresse der IHK-Mitgliedsunternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen eintreten.

In der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Land will Ramona Meinzer mit ihrem Vorstandsteam die Weichen für einen wettbewerbsfähigen und attraktiven Wirtschaftsstandort stellen. „Gemeinsam mit den neu- und wiedergewählten Unternehmerinnen und Unternehmern in Augsburg-Land werden wir die vielen drängenden Themen wie Aus- und Weiterbildung, Fachkräftesicherung, Bürokratieabbau, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und Digitalisierung konstruktiv begleiten und weiter vorantreiben“, so die Vorsitzende.

Ramona Meinzer soll die Wirtschaft im Landkreis Augsburg vertreten

Im neuen Präsidium der IHK Schwaben stellt jeder IHK-Regionalbezirk ein Mitglied. Mit der Wahl zur Vorsitzenden verbunden ist der Vorschlag der Regionalversammlung Augsburg-Land, Ramona Meinzer ebenfalls als Interessensvertreterin der regionalen Wirtschaft ins IHK-Präsidium zu wählen. Vertreten soll sie Paul Kienberger.

Lesen Sie dazu auch

Zu Jahresbeginn wurden 2.000 Auszubildende in den 550 IHK-Ausbildungsbetrieben im Landkreis Augsburg beschäftigt, so wie hier bei Sortimo in Zusmarshausen. Foto: Brigitte Fregin

Die Regionalversammlung Augsburg-Land hat zudem für ihre insgesamt neun Sitze in der IHK-Vollversammlung folgende Vertreter aus ihren Reihen gewählt: Es sind aus der Wahlgruppe Industrie Reinhold Braun, Ramona Meinzer und Monika Humbaur (Geschäftsführerin Humbaur Holding GmbH) und aus der Wahlgruppe Handel und Tourismus Philipp Flamm und Peter Schäfer (Geschäftsführer KreuterMedeleSchäfer GmbH & Co. KG). Für die Wahlgruppe Dienstleistungen wurden bestimmt: Paul Kienberger, Saskia Reuter, Philipp Wenger (Geschäftsführer Go-Event!) und Gregor Middendorf (Geschäftsführer Middendorf Midnight GmbH).

Das IHK-Präsidium wird im Januar in Augsburg gewählt

Im Juli haben die Mitgliedsunternehmen der IHK aus 484 Kandidatinnen und Kandidaten ihre Mitglieder in die elf IHK-Regionalversammlungen (deckungsgleich mit den Landkreisen und kreisfreien Städten) für die Legislaturperiode 2023 – 2028 gewählt. In den Regionalversammlungen werden die ersten personellen Weichen gestellt. Die neue Vollversammlung als oberstes Organ der IHK tagt zum ersten Mal am 16. Januar unmittelbar vor dem IHK-Neujahresempfang im Augsburger Kongress am Park. Ihre Mitglieder bestimmen die Präsidentin bzw. den Präsidenten der IHK Schwaben, den dreiköpfigen Präsidiumsausschuss sowie die elf Präsidiumsmitglieder aus den Regionen.

So steht die Wirtschaft im Landkreis Augsburg da

Die IHK zählt im Landkreis Augsburg rund 20.000 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen, die ein Bruttoinlandsprodukt von rund 8,5 Mrd. Euro (Stand 2021) erwirtschaften. Insgesamt gibt es (Stand 2022) rund 82.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte vor Ort. Zu Jahresbeginn wurden 2.000 Auszubildende in den 550 IHK-Ausbildungsbetrieben im Landkreis Augsburg beschäftigt.

Die IHK Schwaben vertritt im Regierungsbezirk Schwaben 140.000 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen. Sie ist seit 1843 das Selbstverwaltungsorgan der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts berät sie Unternehmen, bündelt und vertritt deren Interessen und bildet Menschen in der Region aus und weiter. Sitz der IHK Schwaben ist Augsburg. Darüber hinaus gibt es acht Regionalbüros in Donauwörth, Dillingen, Günzburg, Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Memmingen und Neu-Ulm. Ihr gewählter Präsident ist Gerhard Pfeifer. Hauptgeschäftsführer ist Dr. Marc Lucassen.