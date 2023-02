Es gibt immer mehr Solaranlagen – vor allem im Landkreissüden

Plus Eine Datenerhebung im Landkreis Augsburg zeigt, dass es immer mehr Solaranlagen gibt. Wann diese rentabel sind und worauf vor dem Kauf geachtet werden sollte, erklären Experten.

Erneuerbare Energien sind schon lange ein wichtiges Thema in der Politik und auch im Alltag. Dabei geht es längst nicht nur um Klimaschutz. Da erneuerbare Energien auf unendliche Ressourcen zurückgreifen, können sie langfristig eine Preisstabilität gewährleisten und machen unabhängig. Gerade Letzteres wurde seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine enorm wichtig. Photovoltaik ist also auf dem Vormarsch. Dabei überrascht eine Stadt im Landkreis Augsburg sogar bundesweit mit einer Spitzenpostion.