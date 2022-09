"Es ist eine Katastrophe": Feinkostläden klagen über weniger Kunden

Plus Die Preise steigen. Das spüren besonders Fein- und Naturkostläden im Augsburger Land. Viele Menschen geben weniger Geld für hochwertige Lebensmittel aus.

Im Augsburger Land leiden viele Fein- und Naturkostläden. Kundinnen und Kunden bleiben aus. Die, die kommen, kaufen oft weniger ein. Schuld daran sind die steigenden Preise. Manche Betreiberinnen und Betreiber sind davon noch wenig betroffen, andere wissen nicht, wie es weitergeht. Bei teuren Lebensmitteln schnallen viele Menschen im Landkreis den Gürtel nun enger.