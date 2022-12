Etliche Fahrzeuge aufgebrochen: Polizei ermittelt mutmaßlichen Autoknacker

Ein 17-Jähriger soll dutzende Autos im Augsburger Land aufgebrochen haben. Nun berichtet die Polizei Zusmarshausen von einem Fahndungserfolg.

Ein 17-Jähriger soll etliche Autos im Augsburger Land aufgebrochen haben. Die Polizei Zusmarshausen ist sich sicher, den Täter nun ermittelt zu haben. Der junge Mann soll allein in der Zeit von Ende Oktober bis Mitte Dezember 24 Autos im Bereich Diedorf, Horgau, Bonstetten und Adelsried aufgebrochen haben. Im Laufe der Ermittlungen wurde laut Polizei klar, dass er außerdem für eine Reihe von Straftaten im Raum Königsbrunn verantwortlich sein soll.

Mehrere Dutzend Autos aufgebrochen

Ebenso habe er zwischen Oktober und November 2022 im Stadtgebiet Kaufbeuren sieben weitere Autos aufgebrochen und im angrenzenden Landkreis Ostallgäu weitere Straftaten begangen, darunter 13 Diebstähle aus Fahrzeugen, berichten die Beamten. Zuletzt schlug er am Donnerstag im Zusmarshauser Ortsteil Wollbach zu, wo weitere zwei Autos aufgebrochen wurden. Hier soll der Jugendliche mit syrischer Staatsbürgerschaft noch weitere Pkw angegangen haben, weshalb die vermeintlichen Geschädigten gebeten werden, sich bei der Polizei Zusmarshausen zu melden.

Sachschaden von über 10.000 Euro

Der mutmaßliche Täter ist bei allen Diebstählen aus den Pkw überwiegend in dem Zeitfenster zwischen 1 Uhr und 5 Uhr aktiv geworden. Die Autos standen teils versperrt, oft aber auch nur unversperrt vor den Anwesen der Geschädigten, in Carports, auf Stellplätzen oder in geöffneten Garagen. In den Fahrzeugen sind meist sichtbar Wertgegenstände liegen gelassen worden, was grundsätzlich immer zu vermeiden ist, so die Polizei. Bisher hat der 17-Jährige einen Gesamtschaden von mehr als 10.000 Euro verursacht. Die Polizei leitet ihre Ermittlungen nun an die zuständige Staatsanwaltschaft weiter. (kinp)