Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Euphorie bleibt aus: Lässt sich mit dieser WM ein Geschäft machen?

Einige Fanartikel gibt es im großen Spielzeuggeschäft Spiel & Freizeit in Gersthofen. Doch das Angebot ist kein Vergleich zu dem bei vergangenen Weltmeisterschaften.

Plus Eine Fußball-WM hat Strahlkraft. Eigentlich reicht die bis in die Geschäfte im Landkreis Augsburg. In diesem Jahr bleibt die Begeisterung der Fans bislang allerdings aus.

Von Philipp Kinne, Norbert Staub Artikel anhören Shape

Es mag daran liegen, dass Glühwein und Fußball für viele nicht zusammen passen. Oder daran, dass auch waschechte Fans den Fernseher aus Protest ausgeschaltet lassen möchten. Fest steht: Eine Welle der Euphorie ist bislang nicht ausgebrochen. Dabei startet am Sonntag die Fußball-Weltmeisterschaft. "Die WM habe ich eigentlich immer geschaut", sagt Steffi Balogh während sie im Gersthofer Spielwarengeschäft Spiel & Freizeit vor den Deutschland-Trikots steht. "Aber diesmal habe ich keine Lust." Wie ihr geht es offenbar vielen.

