Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Exklusiver Einblick: Makler zeigen Luxusvillen im Augsburger Land

Plus Zu ihren Kunden zählen Familien, deren Namen auf Listen der reichsten Deutschen auftauchen. Unserer Redaktion geben Makler Einblick in die Welt der Luxusvillen.

Von Philipp Kinne

Nach Luxus sieht das Büro von Stefan Frank und Thomas Kröger nicht aus. Im Gegenteil. Es befindet sich in einer Halle am Rande eines kleinen Orts im westlichen Landkreis. Zufall ist das nicht. Denn Diskretion ist das oberste Gebot im Geschäft der beiden. Wer an der Halle vorbeifährt, würde wohl nie vermuten, dass genau hier Geschäfte in Millionenhöhe abgewickelt werden. Frank und Kröger verkaufen einige der außergewöhnlichsten und teuersten Immobilien der Region. Unserer Redaktion geben sie und andere Maklerinnen exklusiven Einblick in die Welt der Luxusimmobilien.

Wer kauft im Augsburger Land eine Villa für viele Millionen Euro?

Die beiden fliegen gerne "unter dem Radar", wie Architekt Stefan Frank es nennt. Dabei haben sie sich in der Branche längst einen Namen gemacht. An der Wand im Büro hängen Bilder von Häusern, die der Architekt aus Neusäß entworfen und verkauft hat. Es sind die Villen von Managern aus der Musikbranche, bekannten Unternehmern oder Familien, deren Namen auf Listen der reichsten Deutschen auftauchen. Kundschaft, die nicht gerne in der Öffentlichkeit steht, wenn es um solch eine private Angelegenheit wie die eigenen vier Wände geht. Wobei die Immobilien im Repertoire von Frank und Kröger in der Regel weit mehr als vier Wände zu bieten haben. Aktuell findet sich darin etwa eine Villa in Aystetten. Der Ort ist bekannt für seine Luxusimmobilien.

