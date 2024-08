Exkursion des Heimatvereins zu besonderen Tabellen aus Holz

Ein ganz besonderes Projekt, das in den vergangenen Jahren für viel Aufmerksamkeit in der Region gesorgt hat, sind die „Sieben Kapellen“ der Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung. Verschiedene, teils internationale Architekten haben auf Initiative der Denzel-Stiftung in den Landkreisen Dillingen und Augsburg mit dem Baustoff Holz Objekte geschaffen, die ihren Besucherinnen und Besuchern einen äußerst individuellen Zugang zur inneren Einkehr ermöglichen. Am Samstag, 21. September, wird sich auch der Heimatverein für den Landkreis Augsburg unter fachkundiger Leitung vier dieser Kapellen im Rahmen einer Busexkursion annähern. Anmeldung erfolgt unter Telefon 0821/3102-2547 oder per E-Mail an Heimatpflege@LRA-a.bayern.de. Abfahrt ist am Landratsamt Augsburg. Der genaue Ablauf wird eine Woche vor Abfahrt bekannt gegeben. Die Teilnahmegebühr liegt für Mitglieder des Heimatvereins für den Landkreis Augsburg bei 35 Euro, für Nichtmitglieder bei 39 Euro. (AZ)

