Experte: Der Landkreis Augsburg ist durch Ambrosia-Pflanzen extrem gefährdet

Plus Die Pflanze vermehrt laut einem Monitoring im Auftrag des Gesundheitsministeriums enorm. Flächen in Stadtbergen und Neusäß werden genannt. Es geht um die Gesundheit.

Von Steffi Brand

„Der Landkreis Augsburg ist gefährdet. Es besteht die Gefahr, dass die Ambrosia außer Kontrolle gerät.“ Zu dieser Aussage kommt der promovierte Naturwissenschafler Stefan Nawrath, der im Juli durch den Landkreis Augsburg gefahren ist, um das Ambrosia-Monitoring im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege durchzuführen. Nur ein Beispiel von mehreren, woran Nawrath die Gefahr festmacht, ist eine Fläche in Neusäß: Im Juli hat der Ambrosia-Experte dort 30.000 Ambrosia-Pflanzen dokumentiert. Der Grund aus seiner Sicht: Die ungenügende Bekämpfung in den Vorjahren.

Ambrosia im Landkreis Augsburg Mit Beginn der Blüte der Ambrosia steigt die Gefahr. Vor allem Bestände in der Nachbarschaft von Siedlungen oder in Schnittblumenfeldern sind laut Dr. Stefan Nawrath eine doppelte Gefahr: Die Pollen erreichen schnell die Wohnbereiche der Menschen in den Siedlungen. Im Schnittblumenfeld drohen zudem Kontaktallergien. Foto: Steffi Brand

Schließlich sei die Fläche ist laut Nawraths Aufzeichnungen bereits seit 2019 bekannt. Doch inzwischen breite sich die Pflanze nicht nur in einem Schnittblumenfeld, sondern auch am Straßenrand aus, wo die Pflanze durch Fahrzeuge und Mahd weiter verschleppt wird und schwieriger zu bekämpfen ist, da ein Einsatz von Herbiziden nicht zulässig ist. Doch was könnte jetzt noch helfen? Um der großen Menge an Pflanzen Herr zu werden, empfiehlt Nawrath die Verlagerung des Schnittblumenfelds, da dort, wo die Sonnenblumen sprießen werden, keine Bekämpfung der Ambrosia möglich ist. Stattdessen empfiehlt der Ambrosia-Experte eine Sanierung der Fläche durch regulären Ackerbau oder die Umwandlung der Fläche in Dauergrünland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

