Extremwetter sorgt im Kreis Augsburg für eine durchwachsene Erntebilanz

Plus Nässe, Trockenheit, Hagel – weshalb die Anbaupflanzen im Landkreis Augsburg auf die diesjährigen Extremverhältnisse ganz unterschiedlich reagierten.

Der Klimawandel wirkt sich auch im Augsburger Land immer augenscheinlicher aus – doch das bekommen nicht nur die Menschen, sondern auch unsere Nutzpflanzen zunehmend zu spüren. Dabei sind zahlreiche Anbaufrüchte prinzipiell sogar durchaus flexibel, was den natürlichen Wetterwechsel anbelangt: „Wenn abwechselnd Nässe und Trockenheit vorherrschen, ist das für die Kartoffeln gut“, erklärt Birgitt Wagenpfeil vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Doch das gilt nicht für alle Nutzpflanzen. Und auch nicht für jede Wetterlage.

Gewaltige Probleme würden auftreten, wenn die Witterung von länger anhaltenden Extremverhältnissen geprägt ist, wie es vielerorts im Landkreis Augsburg dieses Jahr der Fall gewesen war – ein nasskalter Frühling, ein extrem trockener Frühsommer, verheerende Hagel-Unwetter im Spätsommermonat August. Während einer Hitzewelle bilden etwa Kartoffeln wenig Kraut und damit auch wenig Möglichkeiten zur Photosynthese aus. Sie wachsen hingegen gerne bei Feuchtigkeit. Doch bei lang anhaltendem Starkregen hören sie mit dem Wachstum dann wiederum gar nicht mehr auf, wodurch sich in der Folge auch ungewünschte Auswüchse bilden. „Insgesamt war dadurch der Ertrag niedriger als sonst", so Wagenpfeil weiter.