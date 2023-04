Fällen, schnitzen, schmücken – so entsteht ein Maibaum

Plus Er prägt das Ortsbild der Dörfer und Gemeinden im Augsburger Land. Dahinter steckt eine lange Tradition und viel Arbeit. Wie ein gewöhnlicher Baum Schritt für Schritt zum Maibaum wird.

"Der Maibaum ist Ausdruck einer funktionierenden Dorfgemeinschaft", meint Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Denn um ihn aufzustellen, muss die Gemeinschaft zusammenhalten. Unsere Redaktion hat den Maibaumverein aus Reitenbuch begleitet.

