Fahrverbot: 410 Autofahrer geben im Dezember ihren Führerschein ab

Eine schöne Bescherung haben sich zahlreiche Autofahrer in diesem Jahr zu Weihnachten selbst eingebrockt. "Offenbar nutzen viele Personen den Weihnachtsurlaub, um ihr Fahrverbot anzutreten", teilt Zusmarshausens Polizeichef Raimund Pauli mit. Allein im Zuständigkeitsbereich seiner Inspektion hätten sich binnen einer Woche sieben Autofahrer gemeldet, um ihren Führerschein für einen Monat abgegeben. Im gesamten Bereich des Präsidiums Schwaben-Nord waren es sogar 410 Verkehrsteilnehmer, die sich im Dezember freiwillig eine stille Nacht verordneten. In der Gunst Autofahrer steht nach Auskunft eines Verkehrsanwalts jedoch noch ein weiterer Monat ganz weit oben.