Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Familie zahlt doppelt so viel für Gas: Wie geht es mit Energiepreisen weiter?

Plus Familie B. verlor ihren Gasanbieter, landete beim Grundversorger - und bekam eine saftige Rechnung. So geht es vielen. Wie die Grundversorgung bei Strom und Gas abläuft.

Von Jana Tallevi

Dieser Preissprung ist gewaltig: Knapp doppelt so viel wie bisher zahlt Familie B. aus Königsbrunn inzwischen für die Gasversorgung ihrer Heizung in ihrer Doppelhaushälfte. Dabei ging es Ihnen so wie vielen Kundinnen und Kunden aus dem Augsburger Land: Im Dezember hatte ihnen ihr bisheriger Gasversorger, Grünwelt Energie, gekündigt - wie andere Unternehmen auch. Erfahren hat die Familie davon nicht einmal vom Gasversorger selbst - sondern von ihrem Grundversorger Erdgas Schwaben. Doch bei dem wollte die Familie nicht bleiben. So lief die Suche nach einem geeigneten Versorger. Ein Problem, mit dem sie nicht alleine dastehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen