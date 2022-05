Familien können aufatmen: Kein Streik bei Kitas im Kreis Augsburg

Die Gewerkschaft Verdi hat bayernweit zu Kitastreiks aufgerufen. Doch im Landkreis Augsburg können Familien aufatmen. Dort bleibt die Arbeitsniederlegung aus.

Viele Familien im Augsburger Land können aufatmen: Die Kita-Warnstreiks am Donnerstag und Freitag betreffen keine Einrichtungen im Kreis Augsburg. Das bestätigte man unserer Redaktion aus der Verdi-Geschäftsstelle des Bezirks Augsburg. So gelte der bayernweite Aufruf zur Arbeitsniederlegung nur für Kitas und soziale Dienste in der Stadt Augsburg.

Von dort aus will man am Donnerstag zum landesweiten Streik nach München fahren. Am Freitag ist unter dem Motto "Wir finden keine Ruhe" ein Demonstrationszug in Augsburg geplant.

Kita-Warnstreik: Tarifverhandlungen für Angestellte im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaft befindet sich derzeit mitten in Tarifverhandlungen für Angestellte im öffentlichen Dienst. Verdi fordert von der bayerischen Regierung unter anderem bessere Löhne und mehr Zeit für Kita-Beschäftigte im pädagogischen Umgang mit Kindern. (mom)