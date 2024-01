Landkreis Augsburg

12:10 Uhr

Fasching: Das sind die Kostüm-Trends 2024 im Landkreis Augsburg

Plus Mit einem großen Helau starten Faschingsfans in die fünfte Jahreszeit. Als was sich die Menschen im Landkreis Augsburg in diesem Jahr verkleiden.

Von Marie Fichtel Artikel anhören Shape

"Tanztauglich" müssen die Faschingskostüme von Michaela Buchberger und Patricia Kügle sein. Die beiden Frauen sind bei Spiel und Freizeit in Gersthofen auf der Suche nach einer geeigneten Verkleidung für den Weiberfasching. Am Ende entscheiden sie sich für ein Ahoi-Brause-Kostüm im Partner-Look. Auch die Freiheitsstatue oder ein Charleston-Kleid standen zur Auswahl. Damit wären sie voll im Trend gelegen.

Diese Kostüme werden aktuell besonders häufig verkauft

Denn Charleston Kostüme, also Kostüme im Stil der 1920er-Jahre, seien in dieser Saison besonders beliebt, verrät Monika Buser, Mitarbeiterin bei Spiel und Freizeit. Auch als Hippie oder im Steampunk-Stil verkleiden sich viele Frauen in diesem Jahr. Die Männer seien bei Kostümen eher verhalten, sagt Buser: "Männer greifen eher zu einer schnellen Verkleidung, wie einem Matrosenanzug oder einem Piratenhemd." Bei Kindern seien Lizenzprodukte beliebt, etwa Spiderman- oder Batman-Anzüge. Neu sind in dieser Kategorie etwa Kostüme von "Pokémon" oder "The Flash". Für Faschingsumzüge seien Fellkostüme gefragt. "Die Menschen suchen etwas Pfiffiges", erklärt Eberle und zeigt einen rosafarbenen Flamingo. Der erfreue sich derzeit großer Beliebtheit. Abgeflaut sei der Trend um Kostüme der 1980er-Jahre, so Eberle. Sie seien nicht mehr so beliebt wie in den vergangenen Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen