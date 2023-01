Fasching: mit Secondhand-Mode Entwicklungsprojekte unterstützen

In Kooperation mit Pfarrgemeinden, Verbänden und Kindertagesstätten veranstaltet die Aktion Hoffnung Secondhand-Faschingsmärkte in Zusmarshausen, Westendorf und Gersthofen.

Die Aktion Hoffnung ist wieder mit ihren mobilen Faschingsmärkten unterwegs – und macht auch in der Region Halt. In Zusmarshausen und Westendorf finden die Secondhand-Faschingsmärkte am Freitag, 20. Januar, gemeinsam mit dem Katholischen Frauenbund Zusmarshausen und der Katholischen Kindertagesstätte St. Georg Westendorf statt. Es gibt bei den Märkten eine Auswahl von über 2000 Kostümen, Perücken, Accessoires und anderen Unikaten für Kinder wie für Erwachsene. Kleiderspenden können ebenfalls abgegeben werden. In Zusmarshausen wird von 14 bis 18 Uhr im Pfarrheim Maria Immaculata der Benefizverkauf angeboten, in Westendorf macht die Hilfsorganisation zwischen 14 und 17 Uhr im Katholischen Pfarrsaal Halt.

Erlös wird an Flüchtlingszentrum gespendet

Auch die Kolpingfamilie Gersthofen veranstaltet mit der Aktion Hoffnung einen Faschingsflohmarkt für Klein und Groß, dieser findet bereits am kommenden Samstag, 14. Januar, von 10 bis 13 Uhr in der Aula der Pestalozzi-Schule statt. Passend zum Kostüm wird Kinderschminken angeboten. In Gersthofen, Westendorf und Zusmarshausen gibt es von den Veranstaltern Kaffee und Kuchen. Der Verkaufserlös der Märkte kommt einem Flüchtlingszentrum in Istanbul zugute. Veranstaltende Pfarreien haben zudem die Möglichkeit, die Gelder in eigene Entwicklungsprojekte fließen zu lassen.