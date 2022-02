Faschings-Voting: Wir suchen das schönste Mäschkerle der Region

Diese Faschingssaison ist zwar ausgebremst, aber vor allem die Kinder lassen sich den Spaß nicht nehmen. Wir küren in einem Fotowettbewerb das schönste Mäschkerle.

Während die Pandemie weiter wütet, lassen sich viele kleine und große Narren auch ohne Bälle und Partys den Spaß am Verkleiden und Schminken nicht verderben. Und sicherlich wird in den Kindergärten und privat im kleinen Rahmen die ein oder andere Faschingssause steigen.

Wir starten zu dieser Faschingssaison eine Fotoaktion: Schicken Sie uns ein Foto von Ihrer Verkleidung oder der Ihres Kindes. Unter allen Einsendungen verlosen wir einen schönen Preis und natürlich gibt es für das schönste Mäschkerle am Ende eine besondere Belohnung.

Auch in diesem Fasching dürfte es viele kreative Kostüme geben. Deshalb sucht die AZ Augsburger Land die schönsten Fotos davon. Die meisten werden wir auf Sonderseiten in der Zeitung zeigen, aber auch online wird es Bildergalerien geben, die fortlaufend aktualisiert werden. Am Ende wird dann abgestimmt werden. Unter den zehn Bildern mit den meisten Stimmen kürt dann die Redaktion das schönste Mäschkerle.

Faschings-Voting: So läuft die Fotoaktion ab

Es kann also losgehen: Mitmachen kann jeder, der ein nettes Foto vom Faschings-Mäschkerle einsendet. Bitte schreiben Sie neben dem Namen auch ein paar Sätze über das Kostüm. Das Bild in guter Qualität schicken Sie am besten per E-Mail im jpg-Format (Größe muss mindestens 300 Kilobyte betragen) an: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Bitte den Namen des Fotografen und die Angaben zum Bild, wie Name und Alter des Kindes sowie den Wohnort nicht vergessen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355.

Die Aufnahmen für unsere Mäschkerle-Aktion können bis zum Aschermittwoch, 2. März, eingeschickt werden. Wir sind gespannt auf Ihre Fotos. (dav)