Faschingsknigge: Diese fünf Dinge sollten Sie im Fasching niemals tun

Plus Ausgelassen feiern ist ein Muss. Doch auch im Fasching ist längst nicht alles erlaubt. Diese Dinge sollte man im Augsburger Land auf jeden Fall beachten.

Im Fasching ist alles erlaubt? Wer das denkt, liegt weit daneben. Die fünfte Jahreszeit hat ihre ganz eigenen Regeln. Wer dagegen verstößt, muss unter Umständen tief in die Tasche greifen, um sein Gesicht zu wahren. Erfahrene Faschingsnarren aus dem Augsburger Land wissen genau, worauf man unter Jecken und Narren achtet.

Wobei die Gebote und Verbote je nach Faschingsgesellschaft unterschiedlich streng beäugt werden. Das weiß auch der erfahrene Ehrenpräsident des Gersthofer Faschingsvereins Under oiner Kapp (UOK), Gerhard Hackenbuchner. Sicherheitshalber trägt er alle zehn bis 15 Faschingsorden um den Hals, die er pro Saison erhält. Denn Gerhard Hackenbuchner weiß: Wenn er ohne diese Orden bei den Bällen und Faschingsveranstaltungen erscheint, kann es gut sein, dass er eine Runde Sekt ausgeben muss.