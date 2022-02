Fast 1000 neue Corona-Fälle an einem Tag im Landkreis Augsburg

Die Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg gehen weiter rasant nach oben. In den Nachbarlandkreisen schaut es ähnlich aus.

998 neue Infektionen mit dem Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag für das Augsburger Land gemeldet. Damit sind von einem Tag auf den anderen rund 1000 neue Erkrankungen bekannt geworden. Die Inzidenz liegt im Landkreis Augsburg bei 1957.

Bereits am Mittwoch war mit 995 eine ähnlich hohe Zahl an Neuinfektionen in der Statistik dazugekommen. Vor allem bei den Fünf- bis 14-Jährigen gibt es einen deutlichen Sprung nach oben. Der Großteil der Infizierten sind aber immer noch Menschen im Alter von 15 bis 59.

Die über 80-Jährigen sind nicht mehr die Hauptgruppe

Anders als in ersten Wellen machen die über 80-Jährigen nur noch einen geringen Anteil bei den Erkrankungen aus. Neue Todesfälle sind am Donnerstag nicht gemeldet worden.

Der Landkreis Augsburg ist umgeben von Regionen, die auch viele Infektionen haben. Diese Inzidenzwerte meldet das RKI für die Nachbarlandkreise: Aichach-Friedberg 2314, Donau-Ries 1352, Dillingen 1674 und Günzburg 1554. (kar)

