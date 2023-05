Landkreis Augsburg

Fast 14.000 Beschäftigte mehr im Kreis Augsburg

Plus Neue Zahlen zeigen, wo in den vergangenen Jahren im Augsburger Land neue Jobs entstanden sind – und wo es weniger wurden.

Strukturwandel in Zahlen: Für den Kreis Augsburg ergeben die aktuellen Daten in der Regionaldatenbank Genesis beim Vergleich der Werte von 2013 mit 2021 insgesamt ein Plus von 13.700 Erwerbstätigen. Dabei verlor die hiesige Land- und Forstwirtschaft rund 500 Beschäftigte, die Industrie gewann 2800 Beschäftigte. Der gesamte Dienstleistungsbereich gewann unter dem Strich 9700 Beschäftigte.

Basis dieser Aussagen ist die Langzeitbetrachtung der Zahlen, die die Statistiker in der sogenannten ''Erwerbstätigenrechnung'' vornehmen. Für die lokale Ebene sind jetzt die Werte für 2021 in die Datenbank eingespeist worden. Danach gab es im Kreis Augsburg im Jahresdurchschnitt 2021 insgesamt 113.200 Erwerbstätige – werden die Selbständigen und mithelfende Familienangehörige, die hier miterfasst sind, von dieser Zahl abgezogen, waren darunter 101.000 Arbeitnehmende, also Arbeiter, Angestellte, Beamte und geringfügig Beschäftigte.

