Fast 90.000 Coronafälle im Kreis Augsburg seit Beginn der Pandemie

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt am Montag bei 740,5. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden dem RKI knapp 90.000 Fälle gemeldet.

Exakt 89.471 Corona-Fälle aus dem Augsburger Land wurden dem Robert-Koch-Institut seit Beginn der Pandemie gemeldet. Gemessen an der Anzahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis ist das etwas mehr als ein Drittel. Darunter können aber auch Personen sein, die sich mehrfach mit Corona angesteckt haben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montag laut RKI bei 740,5. Dieser Wert ist in etwa so hoch wie vor dem Wochenende. Allerdings: Am Wochenende kommt es in der Regel zu Verzögerungen beim Melden neuer Corona-Fälle.

Das sind die Corona-Inzidenzen für die Nachbarlandkreise des Augsburger Lands: Kreis Günzburg: 564,6. Kreis Dillingen: 721,4. Kreis Donau-Ries: 610,5. Kreis Aichach-Friedberg: 755,4. Kreis Unterallgäu: 435,6, Stadt Augsburg: 523,9. (AZ)