Landkreis Augsburg

12:00 Uhr

FDP in der Krise? "Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende"

Plus In einem offenen Brief fordern kommunale FDP-Politiker ihre Parteispitze zum Austritt aus der Bundesregierung auf. Im Augsburger Land gibt es Unterstützer.

Von Jonathan Lübbers Artikel anhören Shape

Ein Brief versetzt die FDP in Aufruhr. In diesem fordern 26 FDP-Kommunalpolitiker aus ganz Deutschland ihren Parteichef Christian Lindner und die drei weiteren Bundesminister der FDP dazu auf, aus der Bundesregierung auszutreten. Auch zwei FDP-Politiker aus dem Landkreis Augsburg befürworten den Austritt ihrer Partei aus der Ampelkoalition.

Die FDP steckt deutschlandweit in einer Krise, flog erst kürzlich aus dem bayrischen Landtag. Um ihrem Ärger über diese Krise Ausdruck zu verleihen, schlagen die Verfasser des Briefes harte Töne an. So schreiben sie, die Partei verbiege sich in der aktuellen Regierungskoalition bis zur Unendlichkeit, was von den Bürgern im Land "zu Recht abgestraft" werde. Daher sei es notwendig, dass die FDP die Bundesregierung verlässt. Andernfalls drohe "der Niedergang der einzigen liberalen Partei" in Deutschland. Außerdem kritisiert die Parteibasis in dem Brief unter anderem das Vorgehen in der deutschen Asylpolitik, die hohen Energiekosten und die Abschaltung der Kernkraftwerke sowie die Einführung des Bürgergeldes.

