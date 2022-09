Veranstaltungen zum Ferien-Endspurt: Das ist im Landkreis Augsburg geboten

Gewerbeschau in Meitingen, Tag des Denkmals und Boogie Woogie World Cup in Königsbrunn: Diese Veranstaltungen locken am Wochenende ins Augsburger Land.

Die Planung der Veranstalter für dieses Wochenende ist nachvollziehbar: Die allermeisten sind aus dem Sommerurlaub zurück, Gluthitze ist nicht zu befürchten und alle wollen nochmal richtig feiern und was unternehmen, bevor der trübe Herbst und vielleicht das gefürchtete C-Wort wieder allgegenwärtig ist. Der Veranstaltungskalender ist deshalb proppenvoll und die Auswahl am Wochenende groß.

Tag des Denkmals im ganzen Landkreis: Kultur und Historie mit besonderen Einblicken bietet der "Tag des Denkmals" am Sonntag. Zahlreiche denkmalgeschützte, Jahrhunderte alte Gebäude und Kirchen im Landkreis öffnen ihre Pforten und Fachleute bieten kostenlose Führungen an. Eine Übersicht bietet auch die Broschüre des Landkreises Augsburg.

Hubert Aiwanger kommt am Wochenende nach Gersthofen

Bezirksorchester in Gersthofen: Blasmusik vom Feinsten, dazu noch bei freiem Eintritt, gibt es am Samstagabend in der Stadthalle Gersthofen beim Galakonzert zum zehnjährigen Bestehen des Bezirksjugendorchesters im ASM-Bezirk 15 Augsburg unter der musikalischen Leitung von Philipp Kufner. Die jungen Musikerinnen und Musiker kommen aus Kapellen des gesamten Landkreises, den der ASM-Bezirk 15 umfasst.

Freie Wähler in Gersthofen: Und wer bereits hitzige Wahlkampf-Stimmung und Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, live erleben will, der kann am Sonntag ab 11 Uhr zum Sommerempfang der Freien Wähler ins Wirtshaus zum Strasser nach Gersthofen gehen.

Festwochenende in Kleinaitingen: Die Gemeinden Kleinaitingen und Oberottmarshausen veranstalten erstmals gemeinsam ein Festwochenende. Es startet mit "flimmern.dahoim", einem Open-Air-Kino auf dem Bauhofgelände in der Rudolf-Diesel-Straße in Kleinaitingen am Freitag, 9. September, ab 18 Uhr. Zu sehen ist "Minions 2". Am Sonntag, 11. September, flimmert dann am Abend der neue Eberhofer-Film "Guglhupfgeschwader" über die Leinwand. Die Lechfeldböller feiern am Samstag, 10. September, lautstark ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Böllertreffen. Beginn ist um 15 Uhr mit dem Eintreffen der Vereine beim Bauhof. Um 16 Uhr startet das Böllerschießen in der Weigl-Kiesgrube. Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Unterhaltung der Musikkapelle Kleinaitingen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Während des Schießens zwischen 16 und 17 Uhr wird es laut. Tierbesitzer werden in dieser Zeit gebeten, das Gelände zu umgehen und die Absperrung zu beachten.

Veranstaltungen im Landkreis Augsburg: Die Gewerbeschau "Mega" ist zurück in Meitingen

Boogie Woogie World Cup in Königsbrunn: Am kommenden Samstag wird es in der Sporthalle am Gymnasium Königsbrunn beim Boogie Woogie World Cup schnelle Beine und heiße Musik zu sehen und zu hören geben. Zum ersten Mal in seiner 26-jährigen Geschichte richtet der TSC Dancepoint Königsbrunn ein internationales Turnier aus. Ab 12 Uhr wird in der Sporthalle am Königsbrunner Gymnasium hochklassiger Tanzsport zu sehen sein. Insgesamt werden 50 Paare aus zehn Ländern erwartet. Gestartet wird in vier verschiedenen Klassen. Organisator Christian Adler freut sich besonders, dass es während der Veranstaltung für die Besucher auch Gelegenheit geben wird, selbst auf dem Parkett zu tanzen. Mehr zur Veranstaltungen erfahren Sie hier.

Gewerbeschau in Meitingen: Ein großer Publikumsmagnet und "Mega" dürfte in Meitingen am Samstag und Sonntag (jeweils 10 bis 18 Uhr) die Gewerbeschau auf dem Schlossplatz sein. Früher zog die Messe rund 20.000 Besucher an. Dutzende Firmen und Aussteller aus den Bereichen Haus und Garten und erneuerbare Energien sowie Sport, Gesundheit und Fitness werden ebenfalls mit dabei sein, dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Da diesmal mehr Stände im Freien auf dem Schlossplatz sein werden als früher, hoffen die Veranstalter auf trockenes Wetter.

Viel Musik gibt es beim Sommer 100 in Schwabmünchen zu hören

Ausstellung in Schwabmünchen: Die Fotoausstellung des Schwabmünchner Künstlers Lothar Zull über eine Reise im Frühjahr nach Kreta eröffnet am Freitag, 9. September, ab 19.30 Uhr mit der Vernissage im Kunsthaus in der Bahnhofstraße 7 in Schwabmünchen. Sie ist bis Sonntag, 16. Oktober, zu sehen. Geöffnet ist mittwochs, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr. Auf seine ganz persönliche Art interpretiert Zull seine Eindrücke von der größten griechischen Insel in großformatigen Bildern.

Sommer 100 in Schwabmünchen: Milksnitte, Tanja Kitzberger & friends präsentieren außergewöhnlichen Sound am Freitagabend beim Sommer 100 im Rathausgarten in Schwabmünchen. Man könnte es Gospel Punk, Streetworker's Blues oder Countrybilly Texas Funk nennen. Zusammen mit Michael Grimme und Christian Badtke rockt Tanja die Bühne. Folkmusik gibt es dann am Samstag, 10. September, im Schwabmünchner Rathausgarten. Das Trio "Sleepwalker's Station" spielt Weltfolk mit subtilen Färbungen von Flamenco, Tango, Chanson bis hin zu Alpenländischer Liedermachertradition. Beginn beider Konzerte ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.