Tipps fürs Wochenende: Feiern beim Dinkel 23 und mitfiebern im Theater

Auch das letzte Wochenende im Juli hat noch mal einiges an Veranstaltungen und Festen zu bieten. Es gibt auch einen sportlichen Termin.

Endlich Sommerferien für die Kinder, endlich mehr Freizeit für alle. Wenn der Juli zu Ende geht, sind vielleicht viele Sommerfeste schon vorbei – aber eben nicht alle. Auch an diesem Wochenende gibt es wieder ganz verschiedene Termine im Augsburger Land. Muss nur noch das Wetter mitspielen. Das gilt ganz besonders für Theater unter freiem Himmel, wie es am Wochenende in Gersthofen ansteht.

Eine Gruppe von über 80 Mitwirkenden der Kol-la Gersthofen, des Theaters Gersthofen sowie der Sing- und Musikschule hat sich den „Brandner Kasper“ in der Bearbeitung von Kurt Wilhelm für das Wochenende vorgenommen. Schon beim 50. Jubiläum zur Stadterhebung von Gersthofen war das Stück zu sehen, jetzt ist es mit leichten Überarbeitungen wieder da. Geplant ist die Premiere für Freitag, 28. Juli, um 20.45 Uhr auf dem Freizeitgelände von Naturfreunden und Alpenverein im Westen Gersthofens.

Die Bühne für den „Brandner Kaspar“ wurde schon auf dem Freigelände des Gersthofer Alpenvereins aufgebaut. Premiere ist am Freitag, 28. Juli. Foto: Marcus Merk

Einlass ist bereits eine Stunde zuvor. Geparkt werden kann auf dem Park-and-Ride-Platz am Bahnhof und beim Hery-Park. Die Veranstalter hoffen jedoch auf möglichst viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die mit dem Rad kommen. Die Veranstaltung wird nur bei extrem schlechtem Wetter abgesagt, deshalb sollte entsprechende Kleidung mitgenommen werden. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juli, zur selben Zeit.

In Dinkelscherben gibt es Bands auf drei Bühnen zu erleben

Noch bis einschließlich Sonntag wird in Dinkelscherben im schönen Ambiente des Rathausgartens, des Vikarihofs und im Raiffeisenhof das Festival Dinkel 23 gefeiert. Bei freiem Eintritt sind noch eine Vielzahl von Musikgruppen auf den drei Bühnen zu erleben. Gruppen mit unterschiedlichen Stilen hat Organisator Michael Kalb eingeladen, der in diesem Jahr unter anderem vom Juze-Team und der Fußballjugend unterstützt wird. Neben Lokalmatadoren und DJs sind auch Gruppen zu erleben, die sich schon einen Namen gemacht haben und erst vor Kurzem auf dem Stadtfest in Neusäß zu hören waren. Dazu gehören Loamsiada, die am Freitag, 28. Juli, um 21.15 Uhr auf der Bühne im Vikarihof stehen. Der Sonntag gehört übrigens in der Hauptsache traditionellen Musikkapellen.

Etwas kleiner als in Dinkelscherben wird am Samstag, 29. Juli, in Diedorf gefeiert. Das Bürgerfest ab 14 Uhr findet inzwischen vor der Schmuttertalhalle statt. Für Stimmung sorgt der Musikverein Diedorf, für die Verköstigung sind die Vereine zuständig. Zu etwas Besonderem wird das Fest durch das abwechslungsreiche Kinderprogramm und das Urlaubsfeeling, das man in den aufgestellten Liegestühlen erleben kann.

Gefeiert wird am letzten Juli-Wochenende des Jahres auch im Fischacher Ortsteil Aretsried. Dort findet am Samstag und Sonntag rund um das Vereinsheim wieder ein Dorffest statt. Zum Start am Samstag spielt die Musikkapelle Fischach. Am Sonntag sind die Artesrieder Musikanten zu sehen und zu hören.

Mit dem Bundestagsabgeordneten auf Radtour

Wer es sportlich und ein wenig politisch mag, der kann am Freitag, 28. Juli, mit dem Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz aufs Rad steigen. Seine traditionelle Sommerradltour startet in diesem Jahr um 14 Uhr am Bahnhof in Gersthofen. Der Weg führt dann in einem Rundkurs über Gablingen, Achsheim, Biberbach, Langweid, Rehling und Mühlhausen wieder zurück nach Gersthofen. Voraussichtliche Ankunft und gemeinsame Einkehr sind gegen 17.30 Uhr im Wirtshaus am Sportplatz in Gersthofen. Die diesjährige Radtour steht unter dem Thema „Energie neu denken“.