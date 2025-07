Jetzt beginnt die Himbeerzeit! Hier gibt es in der Region Felder zum Selbstpflücken

Die Erdbeersaison im Augsburger Land neigt sich dem Ende zu: Viele Felder sind bereits abgeerntet und geschlossen. Doch für alle, die weiterhin frisches Obst selbst pflücken möchten, gibt es eine Alternative – die Himbeersaison hat begonnen. Wo derzeit noch gepflückt werden kann, hat unsere Redaktion für Sie zusammengefasst.

Wenige Erdbeerfelder im Landkreis Augsburg sind noch offen

Bei Obstbauer Kraus sind fast alle Erdbeerfelder bereits geschlossen. Lediglich das Feld in Meitingen ist noch geöffnet – dort können Besucher auch Himbeeren ernten. Zudem sind die Himbeerfelder in Stadtbergen und Neusäß kürzlich in die Saison gestartet. Auch bei den Kistlers neigt sich die Saison dem Ende zu: Von den beiden Erdbeerfeldern in Großaitingen und Bobingen ist nur noch das in Bobingen geöffnet. Ähnlich sieht es bei Seibold Erdbeeren aus – hier ist ebenfalls nur noch das Feld in Bobingen zugänglich. Dafür gibt es bei den Himbeeren Nachschub: Das Himbeerfeld in Inningen soll in der kommenden Woche öffnen. Das Feld von Schorer Erdbeeren in Schwabmünchen hat auch noch weiterhin geöffnent.

Obstfelder in der Region Augsburg – jetzt auch Himbeeren ernten

Beim Biohof Pohl & Roth in Lützelburg ist das Himbeerfeld bereits geöffnet – auch einige späte Erdbeeren können dort noch gepflückt werden. Der Obsthof Zott in Ustersbach sowie Riedelbergers Obstgarten in Inningen bieten ein breites Sortiment an Steinobst und Beeren zum Selberpflücken. Auch hier sind die Himbeeren nun reif für die Ernte. Nach einem erfolgreichen Wochenende wird beim Obsthof Wolf in Königsbrunn aktuell auf die Nachreife der Himbeeren gewartet. Dennoch können dort weiterhin zahlreiche andere Früchte gepflückt werden.

Tipps rund um die Verwertung und Aufbewahrung der süßen Früchte können Sie hier finden.