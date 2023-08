Festwoche, Marktfest, Schlossfest: Was am Wochenende im Augsburger Land geboten ist

Ballonmuseumscup in Gersthofen Der Gersthofer Ballonmuseumscup wird am Wochenende nachgeholt. Er war wegen schlechten Wetters am ersten Termin vom Freiballonverein Augsburg, dem weltweit ältesten Luftsportverein, abgesagt worden. Nun starten die Ballone am Samstag und Sonntag, 12./13. August, jeweils gegen 5.45 Uhr auf dem Ballonstartplatz am Alfred-Eckert-Weg in Gersthofen.