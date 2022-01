Feuerwehr, Kita, Corona: Das wird in Neusäß und Diedorf 2022 wichtig

Plus Den klassischen Neujahrsempfang mit Sekt und einer Ansprache des Bürgermeisters wird es auch heuer nicht geben. Das hätten die Bürger in Neusäß und Diedorf gehört.

Es muss nicht unbedingt der Neujahrsempfang sein, der einem der Bürgermeister aus den Gemeinden im Augsburger Land die Möglichkeit zum Rück- und Ausblick bietet. In Diedorf hatte Peter Högg dazu die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres genutzt, mit seinem Kollegen aus Neusäß, Richard Greiner, hat unsere Redaktion über die Herausforderungen des Jahres 2021 und die Chancen des neuen Jahres 2022 gesprochen. Ähnliches hätten die Bürgerinnen und Bürger auf einem Neujahrsempfang zu hören bekommen. Doch die werden auch im Januar 2022, wie schon im Vorjahr, pandemiebedingt nicht auf die übliche Weise stattfinden können.