Flächenverbrauch im Augsburger Land ist deutlich höher als Einwohnerzuwachs

Plus Eine Auswertung zeigt: Im Augsburger Land geht besonders viel Natur für den Bau von Straßen drauf: Nirgends in Schwaben wachsen die Verkehrsflächen schneller.

Amazon und BMW auf dem Lechfeld, der Ausbau der Autobahn A8 oder Gersthofens neue Gewerbegebiete sind prominente Beispiele. Der Landkreis Augsburg nimmt beim Flächenverbrauch im bayernweiten Vergleich einen Spitzenplatz ein: In den vergangenen 20 Jahren gingen der Natur rund 3000 Hektar Fläche verloren. Der Raum, den Siedlungen, Gewerbegebiete und Straßen brauchen, nahm in den ersten zwei Jahrzehnten des neuen Jahrtausends um 22 Prozent zu und liegt jetzt bei knapp 16 Prozent der Gesamtfläche.