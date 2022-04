Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

Flüchtlinge bekommen Geld erst nach dem Antragsverfahren

Plus Im Gegensatz zum Landkreis hat die Stadt Augsburg den Menschen aus der Ukraine ein Begrüßungsgeld gezahlt. Doch nun sind die Töpfe leer, und die Wartezeit bis zur Registrierung wird länger.

Von Matthias Schalla

Es ist meist nur das ganz kleine Reisegepäck, das die Flüchtlinge aus der Ukraine bei ihrer Ankunft dabeihaben. Kinder tragen ihren Rucksack auf dem Rücken, die Erwachsenen schieben einen Koffer vor sich her. In der einen Hand vielleicht noch einen Teddy und in der anderen eine Plastiktüte. Nur mit dem Nötigsten haben sich die Menschen aus dem Kriegsgebiet auf den Weg, auch ins Augsburger Land, gemacht. Das Wichtigste ist: Sie sind in Sicherheit. Doch nun warten neue Hürden auf die Menschen. Denn wer keine Bekannten hat und auch nicht über digitale Endgeräte verfügt, steht vor einer großen Herausforderung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

