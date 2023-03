Förderprojekt "Musik im Naturpark" geht in die Verlängerung

Junge Musizierende fördern will das Projekt "Musik im Naturpark" der Regionalentwicklung. Auch nach Ablauf der Anmeldefrist sind noch Finanzmittel da.

Nachdem in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie wenig Planungssicherheit bestanden hat, will die Realentwicklung Augsburg Land West (ReAL West) in diesem Jahr mit dem Förderprogramm "Musik im Naturpark – ein Streifzug durch das Unterholz" wieder einen Rahmen für eine Konzertreihe schaffen. Passend zu den Zielen der Regionalentwicklung Augsburg Land West sollen in diesem Jahr Konzerte von und mit Nachwuchskünstlern, Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Trotz Ablauf der Anmeldefrist können sich Interessierte noch bewerben.

Um gefördert zu werden, muss ein Konzert Projektcharakter haben – regelmäßig stattfindende Veranstaltungen werden nicht bezuschusst – und zwischen dem 1. Mai und 30. September 2023 stattfinden. Die beteiligten Künstler müssen überwiegend aus dem ReAL-West-Gebiet stammen. Nachwuchskünstler (Kinder, Jugendliche oder auch Schulklassen) müssen involviert sein.

Es gibt bis zu 1000 Euro Zuschuss im Landkreis Augsburg

Bei erfolgreicher Bewerbung gibt es eine einmalige pauschale Förderung von bis zu 1000 Euro. Das Konzert in einen Flyer der Veranstaltungsreihe mit aufgenommen, der im gesamten ReAL-West-Gebiet verteilt wird. Weiter gibt es Unterstützung durch ein Marketing-Paket (Plakate, Flyer, Social Media) sowie allgemein bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Weil das Budget auch nach Ablauf der ursprünglichen Anmeldefrist die Förderung weiterer Konzerte zulässt, können jetzt auch Bewerbungen für ein geplantes Konzert eingereicht werden, auch wenn keine Nachwuchskünstler eingebunden sind oder das Konzert nicht allen ursprünglichen Förderkriterien entspricht. Die Bewerbungsfrist wurde daher bis zum Mittwoch, 15. März, verlängert. Bis dahin sollte ein Förderantrag per E-Mail an birgit.hafner@fischach.de gestellt werden. Das Antragsformular ist hier zu bekommen.

