Foto-Wettbewerb: Wir suchen das schönste Maibaum-Bild

Für unseren neuen Wettbewerb brauchen Sie zwei Dinge: Einen schönen Maibaum und ein originelles Foto. Wir sind schon gespannt und richten die Gewinne her.

Maibaumfans und Fotofreunde aufgepasst: Wir suchen das schönste Maibaum-Foto aus dem Augsburger Land und dafür brauchen wir natürlich viele Fotos von vielen Bäumen. Also ran an die Kameras und Handys.

Welches Foto am Ende gewinnt, entscheiden unsere Leserinnen und Leser in einer Online-Abstimmung. Dort stehen im Laufe der kommenden Woche die besten, schönsten, coolsten und schrägsten Bilder zur Auswahl. Es geht also nicht einzig darum, einen besonders imposanten Baum zu fotografieren. Es geht auch darum, wie Sie ihn abbilden: Finden Sie eine besondere Perspektive, besondere Lichtverhältnisse oder ein bemerkenswertes Detail am Baum und seiner Ausstattung. Oder gelingt es Ihnen, den Baum und sein Umfeld gekonnt in Szene zu setzten, etwa bei der Maifeier oder der nächtlichen Baumwache.

Machen wir es nicht zu kompliziert: Gehen Sie raus und machen Sie Bilder von den vielen tollen Maibäumen im Augsburger Land. Unter allen Einsendungen verlosen wir Preise.

Wir suchen das schönste Maibaum-Foto

Und so können Sie mitmachen. Schicken Sie ihre Bilder unter dem Stichwort "Maibaum-Foto" bitte per E-Mail an folgende Adresse: redaktion.landbote@ausgburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Geben Sie auf der Mail bitte Namen und Telefonnummer an und vermerken Sie kurz, welchen Baum Sie bei welcher Gelegenheit fotografiert haben.

Der Brauch, einen geschälten und mit Kränzen und Bändern geschmückten Baum zum 1. Mai aufzustellen, entwickelte sich im 16. Jahrhundert in Deutschland. Der Maibaum steht seither für Gedeihen und Wachstum sowie für Glück und Segen.

Maibaum-Foto: So können Sie mitmachen

Aus dem 18. Jahrhundert stammt die Tradition, neben Kränzen und Bändern auch kleine Tafeln an Querbalken am Maibaum anzubringen. Darauf sind nicht nur Handwerk und Gewerbe des Ortes vertreten. Auch die Kirche, das Rathaus und die Schule haben eine eigene Tafel am Maibaum.

Rund um den Ersten Mai und den Maibaum gibt es eine Reihe weiterer Traditionen - darunter auch die des Maibaum-Stehlens. Wer weiß, vielleicht findet sich unter den Einsendungen auch ein echtes "Tatort-Foto". Wir sind schon mal gespannt und freuen uns auf viele Bilder.