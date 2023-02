Fotoaktion: Die ersten Mäschkerle aus dem Landkreis Augsburg sind da

Machen Sie mit bei unserer Aktion und schicken Sie uns ein Foto von großen oder kleinen Närrinnen oder Narren. Am Wochenende gibt es viele Gelegenheiten.

Der Kalender am Wochenende ist gefüllt mit Faschingsveranstaltungen, die närrische Zeit steuert auf ihren Höhepunkt zu. Die Freude am Verkleiden nach der langen Corona-Pause ist groß. Vor allem Kinder haben Spaß daran, wie die Fotos zeigen, die für unsere Mäschkerle-Aktion eingegangen sind.

Als was verkleiden Sie sich diesmal – als Hexe, Scheich oder haben Sie ein ganz ausgefallenes Kostüm? Geht Ihr Kind als Cowboy, Prinzessin oder Einhorn zum Faschingsball? Die Schwabmünchner Allgemeine und die AZ Augsburger Land wollen es wissen und haben daher wieder eine Mäschkerle-Fotoaktion gestartet. Schicken Sie uns ein nettes Bild von Ihrer Verkleidung oder der Ihres Kindes. Für die schönsten Mäschkerle im Augsburger Land gibt es am Ende eine Belohnung. Hauptpreis ist das Augsburg-Quiz Brettspiel für die ganze Familie.

Online wird es eine Bildergalerie mit Voting geben

Einige Fotos werden in der Zeitung veröffentlicht, aber auch online wird es eine Bildergalerie geben, die fortlaufend aktualisiert wird. Bewerbungen mit Foto vom Faschingskostüm und natürlich dessen Träger oder Trägerin können per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de geschickt werden. Wichtig: Die Person auf dem Foto muss einer Veröffentlichung zustimmen. Am Ende können alle Leserinnen und Leser in einem Voting über das schönste Mäschkerle abstimmen. Unter allen Teilnehmenden werden drei Preise verlost. Bitte geben Sie den Namen des Fotografen an sowie die Angaben zum Bild, wie Name der Person sowie der Wohnort.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. Die Aufnahmen für die Mäschkerle-Aktion können bis zum Aschermittwoch eingeschickt werden.

Am Wochenende finden im Kreis Augsburg viele Faschingsbälle statt

Am Wochenende gibt es viele Gelegenheiten für schöne Motive, denn in vielen Orten des Landkreises finden Bälle statt. Hier ein paar Beispiele:

Stettenhofen, Samstag, 11. Februar, 14 Uhr, Kinderfaschingsball mit den Little Magics aus Gersthofen

Westendorf, Samstag, 11. Februar, 20 Uhr und Sonntag, 12. Februar, 14 Uhr Pfarrfasching

Ellgau, Samstag, 11. Februar, 14 Uhr Kinderball mit Besuch der Garde aus Mertingen

Emersacker, Sonntag, 12. Februar, 14 Uhr Kinderfasching in der Grundschule mit DJ Hasi

Fischach-Willmatshofen, Sonntag, 12. Februar, 14 bis 17 Uhr, Kinderfasching in der Turnhalle

Horgau, Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, Sportlerball der SpVgg Auerbach/Streitheim in der Sportgaststätte Rotthal

Ustersbach, Samstag, 11. Februar, 14 bis 17 Uhr, Kinderball für Schulkinder, Sonntag, 12. Februar, Mini-Ball ab 14.30 Uhr im Forum Ustersbach.