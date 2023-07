Fotoausstellung: 50 Menschen in 50 Jahren Landkreisgeschichte

50 Menschen wurden anlässlich des 50. Geburtstags des Landkreises porträtiert. Von ihren Geschichten erzählt jetzt eine Fotoausstellung im Landratsamt.

"50 Jahre – 50 Menschen –50 Geschichten" lautet der Titel der Ausstellung, die ab sofort im Landratsamt in Augsburg zu sehen ist. Anlass der Ausstellung ist das 50-jähirge Bestehen des Landkreises Augsburg im vergangenen Jahr gewesen. Damals wurden 50 Personen mit ihren Geschichten unter www.landkreis-fuer-alle.de vorgestellt. Die Porträtfotos zu diesem Jubiläumsprojekt sind nun im Kunstraum im Landratsamt im Erdgeschoss des Hauptgebäudes am Prinzregentenplatz zu besichtigen. Unter den Bildern sind QR-Codes angebracht, mit deren Hilfe die Besuchenden zu den persönlichen Geschichten der Porträtierten gelangen. Sie werden teilweise in Textform und teilweise in Videos erzählt. Landrat Martin Sailer erklärte: "Ich kann nur jedem empfehlen, sich das Projekt einmal genauer anzusehen. Dank der Fotos bekommen wir eine einmalige und schöne Möglichkeit, direkt ins Herz unserer bunten Gesellschaft zu blicken". (AZ)