vor 52 Min.

Frau soll Bewohnerinnen im Seniorenheim unter Druck gesetzt haben

Plus Eine 78-Jährige kümmert sich seit Jahren um die Vermittlung von Wohnungen im betreuten Wohnen. Dabei soll sie Seniorinnen unter Druck gesetzt haben.

Von Philipp Kinne

Ihre Stellung in einer Einrichtung für Senioren solle eine 78-Jährige aus dem nördlichen Landkreis ausgenutzt haben - so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Seit vielen Jahren vermittelt die Frau ehrenamtlich Wohnungen im betreuten Wohnen. In drei Fällen solle sie dafür eine Gegenleistung verlangt haben - so der Vorwurf. Doch die Angeklagte streitet das ab. Das Gericht stellt das Verfahren - unter einer Auflage - schließlich ein.

