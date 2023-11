Märkte, Konzerte und mehr: Das ist am Wochenende im Landkreis Augsburg geboten

Theaterstücke: Der Theaterverein Diedorf präsentiert am Samstag ab 20 Uhr in der Gaststätte Adler das Stück "Umdraaht", der Theaterverein Nordendorf steht am Sontag ab 17 Uhr mit "Da Zeitbscheißer" auf der Bühne im Bürgersaal. für Kinder ab acht Jahren ist "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" am Samstag und Sonntag ab 17 Uhr im Theaterheim in Lützelburg zu sehen. "Alexander - Durcheinander" heißt es am Sonntag ab 18 Uhr bei einer Verwechslungskomödie des Theatervereins Laetitia in der Imhofhalle in Untermeitingen.