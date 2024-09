Tipps für einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr

Sechs Wochen ausschlafen, spät ins Bett und zocken ohne Pause - gibt es was Schöneres? Für viele Jugendlichen folgt am Dienstag das böse Erwachen, denn dann beginnt die Schule wieder. Deswegen haben wir uns nach Tipps erkundigt, wie der Start ins neue Schuljahr gelingen kann und wie der Abschied von Tablet, Handy und Co nicht ganz so schwerfällt. Dazu gehört auch eine Idee, wie es mit dem Aufstehen besser klappen könnte.

Cordula Homann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis