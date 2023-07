Landkreis Augsburg

vor 51 Min.

Freunde des Zusamtals Zusmarshausen erhalten Preis für ihre Heimatpflege

Der Kulturförderpreis "Pro Suebia" geht heuer an zwei Vereine. Bei der Preisübergabe im Thierhaupter Kloster (von links): Prof. Dr. Klaus Wolf, Karl-Heinz Seidel, Anni Hartmann (Heimatverein Freunde des Zusamtals), Prof. Dr. Hans Frei, Erich Hofgärtner (Gempfinder Pfarrhof) und Bürgermeister Toni Brugger.

Plus Der Kulturförderpreis "Pro Suebia" geht in diesem Jahr an die Freunde des Zusamtals sowie den Förderverein Gempfinger Pfarrhof für ihr Engagement für die Heimat.

Von Gerald Lindner

Zwei Vereine, deren Mitglieder sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für den Erhalt und die Förderung der Kultur einsetzen, wurden jetzt von der Dr. Eugen Liedl Stiftung ausgezeichnet: Den renommierten, mit jeweils 10.000 Euro dotierten, Preis "Pro Suebia" erhalten die "Freunde des Zusamtals" im Landkreis Augsburg sowie der Förderverein "Gempfinger Pfarrhof" im Landkreis Donau-Ries.

Seit 20 Jahren fördert die Dr. Eugen Liedl Stiftung die Erforschung der schwäbischen Geschichte und die Erhaltung der aus ihr erwachsenen Eigenart in Sprache, Kunst, Musik und Brauchtum. "In 20 Jahren wurden 40 Pro-Suebia-Preise vergeben und zusätzlich Projekte und Publikationen der Heimatpflege und Kultur unterstützt", erklärte Stiftungsvorsitzender Prof. Hans Frei bei der Preisverleihung im Herzog-Tassilo-Saal des Thierhaupter Klosters. "Insgesamt wurden bisher rund 500.000 Euro ausgeschüttet." Ins Leben gerufen wurde die Stiftung von Dr. Eugen Liedl, der jahrelang Leiter der Kommunalabteilung bei der Regierung von Schwaben war und zeit seines Lebens seiner Heimat Schwaben und ihrer Kultur eng verbunden blieb.

