Frühjahrscheck: So gelingt der Start in die Fahrradsaison

Bremsen, Kette, Reifendruck. Egal ob für kleine Touren oder die ganz großen Trips: Mit diesen Tipps von Experten ist das Fahrrad startklar für die neue Saison.

Längere Tage, warme Temperaturen und Sonnenschein - es ist Frühling im Augsburger Land. Zeit, das Fahrrad aus dem Winterschlaf zu holen. Doch bevor die erste Tour losgehen kann, muss das Rad wieder fahrtauglich gemacht werden. Wie das geht, haben wir Experten aus der Region gefragt.

Reinigung & Pflege: So banal es klingen mag, aber der Spruch "Wer rastet, der rostet" trifft nicht nur auf Menschen zu - auch Fahrräder brauchen Pflege nach der Winterpause. "Jeder kann sein Rad erst einmal sauber machen", rät Uwe Rath, Filialleiter von der Bike & Outdoor Company in Stadtbergen. Um den gröbsten Schmutz vom Zweirad zu entfernen, eignet sich ein Handfeger oder, für schwer zugängliche Stellen, eine alte Zahnbürste. Anschließend alles noch mit lauwarmem Wasser und einem Tuch putzen und gegebenenfalls hartnäckige Verschmutzungen mit einem Zweirad-Reiniger entfernen. Während des Putzens sollte darauf geachtet werden, ob Schrauben klappern oder Risse und Verformungen erkennbar sind.

Die hier verbaute Scheibenbremse gehört neben der Felgen- und Trommelbremse zu den klassischen Bremssystemen an modernen Fahrrädern. Was sie gemeinsam haben: Alle können nur für Sicherheit sorgen, wenn sie regelmäßig überprüft werden. Foto: Marcus Merk

Bremsen & Schaltung: Die Bremsen sind besonders wichtig, um unfallfrei am Zielort anzukommen. "Daher lohnt es sich vor dem ersten Ausflug, einen genaueren Blick darauf zu werfen", sagt Marcus Wiesinger, Geschäftsführer des E-Bike Centers Augsburg in Neusäß. "Auch die Bremsbeläge sollten kontrolliert werden." Wenn sich die Bremshebel leicht bewegen lassen und die Bremsklötze noch nicht zu abgenutzt sprich wenn die Querrillen noch deutlich erkennbar sind, kann die Fahrradsaison losgehen. Sollte Unsicherheit bestehen, empfiehlt sich der Weg zur Werkstatt. Gleiches gilt für die Schaltung: Auch sie muss leichtgängig sein. Wenn nicht, braucht es auch hier einen Experten.Die schönsten Radtouren: Sightseeing, Meditation oder sportliche Runde

Fahrradkette: Verschmutzte Ketten sind wesentlich schwergängiger als saubere. Das bedeutet, dass der Radfahrer mehr Kraft zum Vorwärtskommen braucht. Auch Verschleiß und Abrieb sind höher. "Es ist gut, die Fahrradkette von Zeit zu Zeit zu ölen", empfiehlt Rath. Dafür mit einem Tuch oder Schwamm die Kette vom groben Schmutz befreien. Anschließend wird das Kettenöl optimalerweise an der Innenseite aufgetragen, während die Kette per Pedalumdrehung über Zahnräder und Schaltgetriebe gleitet. Nicht vergessen: Nach einer kurzen Einwirkzeit das überschüssige Öl wieder abwischen - sonst hat man die Flecken nach der ersten Tour an der Hose.

Fahrradmechatroniker Andreas Semeschkow aus dem E-Bike Center Neusäß ölt beim Frühjahrs-Check auch die Fahrradkette. Foto: Marcus Merk

Licht, Reflektoren & Klingel: Licht und Reflektoren sorgen für gute Sichtbarkeit und senken das Unfallrisiko. "Deshalb ist es wichtig, die Beleuchtung zu checken", sagt Stefanie Heidler, Inhaberin von Bikeoholix in Schwabmünchen. "Neben den Reflektoren in den Speichen beziehungsweise am Rad sollten laut Straßenverkehrsordnung auch welche vorn und hinten am Rad und an den Pedalen angebracht sein", erklärt Heidler. Ebenfalls nicht vergessen: batteriebetriebene Lampen vor der ersten Fahrt aufladen. "Auch ein kurzer Klingel-Check wäre gut", ergänzt Heidler.

Reifen: In der langen Winterpause verlieren die Reifen oft Luft. "Vor der ersten Fahrradtour sollte deswegen der Reifendruck überprüft und gegebenenfalls Luft aufgefüllt werden", rät Günter Bröll, Mitinhaber von Bike und Radsport Langweid. Der Mindest- und Maximalluftdruck ist meist auf den Reifenflanken vermerkt. Aber auch Risse und Löcher können für die fehlende Luft verantwortlich sein und der Reifen sollte daher auf diese sowie auf Fremdkörper wie Glasscherben oder Dornen kontrolliert werden. "Es wäre gut, auch noch einen Blick auf das Profil zu werfen", fügt Heidler an. Ist es schon zu abgefahren, muss ein neuer Reifen her.

Ist die Luft aus dem Reifen, fällt das Radfahren schwer. Fahrrad-Experte Semeschkow kontrolliert deswegen auch den Reifendruck. Foto: Marcus Merk

Sattel & Lenker: Sind Sattel und Lenker richtig eingestellt, beugt das Knie-, Handgelenk- und Rückenschmerzen vor. Deswegen ist es wichtig, diese Einstellung zu überprüfen. Der Sattel sollte so eingestellt sein, dass die Ferse des durchgestreckten Beins die Pedale am entferntesten Punkt gut erreicht. Außerdem sollte er für die optimale Gewichtsverteilung waagrecht eingestellt sein. Die Lenkradposition hängt von der Art und den persönlichen Vorlieben ab. Als Richtwert für Trekking-Fahrräder gilt: Lenker und Sattel sollten etwa auf gleicher Ebene sein. Bei Rennrädern ist der Lenker meist etwas tiefer eingestellt, hingegen bei Stadt- und Hollandrädern etwas höher. "Man sollte auch überprüfen, ob der Lenker fest ist", ergänzt Stefanie Heidler.

Mit dem Pedelec oder E-Bike "sollte man aber sowieso einmal im Jahr zur Inspektion", empfiehlt Marcus Wiesinger. Das läge vor allem daran, dass sie regelmäßig Updates brauchen. "Je nach Benutzung lohnt es sich aber auch mit einem normalen Rad, regelmäßig zum Kundendienst zu gehen", sagt Uwe Rath. Größere Reparaturen sollten doch lieber den Profis überlassen werden.