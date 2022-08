Landkreis Augsburg

vor 34 Min.

Für die Störche im Landkreis Augsburg ist es ein gutes Jahr

In Zusamzell hat das Storchenpaar alle Hände voll zu tun gehabt, den Nachwuchs zu füttern.

Plus Immer mehr Storchenpaare kommen zum Brüten in die Region. Doch nicht allen gelingt die Aufzucht des Nachwuchses. In Horgau zerstört eine Gewitternacht jegliche Hoffnungen.

Von Katja Röderer

Trockenheit und Hitze haben die Störche im Landkreis Augsburg nicht beeindruckt. Experten sprechen jetzt sogar von einem guten Jahr für Meister Adebar. Die Storchenpopulation ist hierzulande weiter gewachsen. Auch wenn es bei der Aufzucht des Nachwuchses tragische Verluste gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen