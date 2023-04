Für Gersthofer kostet das Deutschlandticket nur 30 Euro

Der Verkauf für das 49-Euro-Ticket ist im Augsburger Verkehrsverbund gut angelaufen. Doch wie entwickelt sich die Nachfrage in Gersthofen? Dort fahren die Menschen günstiger.

Großes Interesse scheint im Augsburger Umland am Deutschlandticket zu herrschen. Schon am Tag des Verkaufsstarts, am Montag, waren um 1.30 Uhr beim Verkehrsverbund AVV 160 Anträge für das 49 Euro teure Ticket eingegangen, das ab ersten Mai bundesweit zur Fahrt in Zügen und Bussen von Regional- und Nahverkehr berechtigt. Irene Goßner vom AVV über den Verkaufsstart: "Das läuft richtig gut."

Gespannt ist man in Gersthofen, wie sich die Nachfrage nach dem deutschlandweit gültigen Ticket entwickelt. Denn dieses kostet für Gersthofer nur 30 statt 49 Euro. Hintergrund ist ein Beschluss des Stadtrats, das Deutschlandticket so zu bezuschussen, wie es bislang für das Gersthofen-Abo angeboten wurde. Dieses bot Nahverkehr im Großraum Augsburg für 30 Euro im Monat, jetzt gilt dieses Angebot bundesweit.

Das ist zum Beispiel für München-Pendler aus Gersthofen sehr interessant. Sollten diese zum Beispiel ein Abo der Bahn haben, müssen sie jetzt umstellen: Abo kündigen und Gersthofen-Abo beantragen. Und so geht das: Anträge für ein durch die Stadt Gersthofen bezuschusstes Deutschlandticket liegen im Bürgerservicezentrum im Rathaus aus und können zu den regulären Öffnungszeiten abgeholt werden. Anträge gibt es auch online auf www.gersthofen.de. Die Anträge müssen auch im BSZ abgegeben werden, da für den Zuschuss eine Bestätigung des Erstwohnsitzes nötig ist.

So bekommen Gersthofer das vergünstigte Deutschlandticket

Ebenfalls wichtig: Bestehende Gersthofen-Abos werden ab dem 1. Mai 2023 nicht mehr bezuschusst, diese können aber in ein bezuschusstes Deutschlandticket umgewandelt werden. Hierüber wurden alle Abonnenten auf dem Postweg informiert. Für den Zuschuss für Abos von Schülern und Azubis gilt nach Angaben der Stadtverwaltung eine Übergangsfrist bis zum 31. Juli 2023, wonach noch die alten Zuschussregeln gelten.

Und so läuft es beim Augsburger Verkehrsverbund AVV: Auf der AVV-Bestellwebsite www.avv-deutschlandticket.de kann das Ticket verbindlich bestellt werden. Zum 1. Mai wird es dann über die neue "meinAVV-App" direkt auf dem Smartphone aufgespielt. Diese neue App soll ab spätestens 28. April 2023 im Google- und iOS-Store verfügbar sein. Ergänzend zum Handyticket bietet der AVV ein ausdruckbares Ticket an. Gemäß den Vorgaben des Bundes können Papiertickets allerdings nur bis 31. Dezember ausgeben werden. Für die Ausgabe ist die Angabe einer E-Mail-Adresse erforderlich. Das Papier-Ticket muss ausgedruckt und unterschrieben mitgeführt werden.

Das Deutschlandticket gilt einen Monat

Das Deutschlandticket gilt jeweils für einen Monat, die Kündigung ist bis zum Zehnten zum jeweiligen Monatsende möglich. AVV-Geschäftsführerin Linda Kisabaka spricht von einem "sehr attraktiven Angebot". Mit einer langfristig angelegten Finanzierung durch Bund und Länder sei dieses Modell sicherlich zukunftsfähig – unterstützt werde dies durch die Zusage des Bundes zeitgleich mehr Geld in den Ausbau der Verkehre zur Verfügung zu stellen. Kisabaka: „Wichtig dabei ist, dass es zusätzliche Mittel für den ÖPNV sind und es nicht langfristig an anderer Stelle bei der ÖPNV-Finanzierung zu Kürzungen kommen wird." (AZ/cf)