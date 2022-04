Fußgänger überrollt: Lange Haftstrafe für 22-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg

Eine 22-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Augsburg überrollte in Frankfurt am Main einen 53-jährigen Fußgänger. Das Gericht wertet die Tat als versuchten Totschlag.

Für lange Zeit muss der 22-Jährige, der vor einem Jahr in Frankfurt am Main mit seinem SUV einen Fußgänger überrollt hatte, in Haft. Der Angeklagte legte zuvor vor Gericht ein Geständnis ab. Demnach habe er sich darüber geärgert, dass ihn ein 53-Jähriger fotografieren wollte, als er entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße gefahren war. Sein Opfer schwebte lange Zeit in Lebensgefahr und sitzt heute im Rollstuhl. Der Vorsitzende Richter blieb mit seinem Urteil unter der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Fußgänger überrollt: Urteil im Prozess gegen Mann aus Kreis Augsburg gefallen

Sechs Jahre Freiheitsstrafe wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung lautete das Urteil gegen den 22-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Augsburg. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre wegen heimtückischen Mordes beantragt, dem konnte das Gericht aber nicht folgen. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem Jahr 2017 sind die Voraussetzungen des Mordmerkmals der Heimtücke eine "bewusste Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des Tatopfers zur Tötung in feindlicher Willensrichtung bei Beginn des mit Tötungsvorsatz geführten Angriffs". Dies sei jedoch bei dem Vorfall am Karfreitag vor einem Jahr nicht gegeben gewesen.

Das Opfer habe sich vielmehr in einer "offenen Auseinandersetzung" mit dem Angeklagten befunden. Der 53-Jährige war demnach bewusst auf die Straße getreten, um den Verkehrsverstoß des 22-Jährigen mit dem Handy zu fotografieren. Mit fünf bis zehn Stundenkilometern sei er daraufhin nach Auskunft der Hessenschau der 22-Jährige mit seinem 2,8 Tonnen schweren SUV auf den Fußgänger zugefahren und hatte ihn überrollt. Er habe gehofft, dass der Mann rechtzeitig zur Seite springen würde. Das Gericht ging daher lediglich von einem "bedingten Tötungsvorsatz" aus. Der Tatbestand einer versuchten Tötung sei aber gegeben, da der Bremsweg nur zwölf bis 48 Zentimeter betragen hätte.

Opfer wollte den Verkehrsverstoß mit dem Handy fotografieren

Strafmildernd wurde vom Gericht unter anderem die Zahlung von 10.000 Euro Schmerzensgeld an das Opfer gewertet. Da das Opfer allerdings zahlreiche Knochenbrüche, ein zerschmettertes Becken und schwere innere Verletzungen erlitt und mehrere Tage im Koma lag, wird der 53-Jährige voraussichtlich für immer auf den Rollstuhl angewiesen sein. Die Verteidigung hatte auf eine Bewährungsstrafe plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.