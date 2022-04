Landkreis Augsburg

17:50 Uhr

Fußgänger überrollt: Opferanwalt von Kaltschnäuzigkeit des Täters erschüttert

Plus Ein 22-Jähriger aus dem Kreis Augsburg überrollt in Frankfurt nachts einen 53-jährigen Fußgänger, der seitdem im Rollstuhl sitzt. So hat der Angeklagte das Urteil aufgenommen.

Von Matthias Schalla

Die Bilder der Verletzungen, die ein 53-jähriger Fußgänger erlitten hatte, nachdem ihn der 22-Jährige aus dem Landkreis Augsburg mit seinem 2,8 Tonnen schweren Range Rover überrollt hatte, waren selbst für hart gesottene Richter zu viel. "Ein Mitglied der Kammer kippte fast vom Stuhl", schildert Rechtsanwalt Andreas Krämer den Moment, als die Staatsanwaltschaft bei der Beweisaufnahme die Fotos zeigte. Deutlich seien auf dem Körper des Opfers die Reifenabdrücke des Autos zu sehen gewesen. Exklusiv berichtet der Vertreter der Nebenklage, wie sich der Täter in der Verhandlung präsentierte und auf das Urteil reagierte.

