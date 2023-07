Kunstminister zeichnet ASM-Chefin Angela Ehinger aus

Ehrenamtsmedaille geht an die verdiente Blasmusik-Funktionärin aus Gablingen

Fünf Bayerische Staatspreise für Musik und zehn Ehrenamtsmedaillen für herausragende Verdienste um die Laienmusik hat Kunstminister Markus Blume am Mittwochabend in feierlichem Rahmen im Cuvilliés-Theater verliehen. Dabei erhielt die Gablingerin Angela Ehinger, Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), eine Ehrenamtsmedaille. Kunstminister Markus Blume betonte an die Preisträgerinnen und Preisträger gerichtet: „Was wäre der Freistaat ohne Musik, was wäre der Freistaat ohne seine großartigen Musikerinnen und Musiker? Sie bringen den Freistaat zum Klingen, Sie sorgen für unseren unverwechselbaren bayerischen Sound." (AZ)