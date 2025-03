Gastfamilien für Schüleraustausch gesucht

Jungen Menschen die Möglichkeit geben, die Region und Deutschland kennenzulernen und dadurch das eigene Familienleben durch neue kulturelle Einflüsse zu bereichern – diese Möglichkeit haben Familien aus dem Landkreis im kommenden Herbst. Im September 2025 reisen rund 225 Austauschschülerinnen und -schüler aus der ganzen Welt mit der gemeinnützigen und von Ehrenamtlichen getragenen Austauschorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen nach Deutschland, um dort in einer Gastfamilie zu leben, eine weiterführende Schule zu besuchen und in die deutsche Kultur und Sprache einzutauchen. Auch im Augsburger Land werden noch aufgeschlossene Familien gesucht, die sich an einem internationalen Schüleraustausch beteiligen möchten und bereit sind, einen jungen Menschen für einige Wochen bis zu einem Jahr bei sich aufzunehmen. „Gastfamilien leisten einen wertvollen Beitrag zur interkulturellen Verständigung in unserer Region. Die Aufnahme eines Gastkindes ist außerdem eine Chance, neue Blickwinkel kennenzulernen und Freundschaften fürs Leben zu schließen“, so Landrat Martin Sailer.

Das Angebot richtet sich nicht nur an Familien

Gastfamilien können so vielfältig sein wie die Gesellschaft selbst: Ob Groß- oder Kleinfamilie, gleichgeschlechtliche Paare, Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende, Seniorinnen und Senioren – jeder und jede kann einem Austauschschüler oder einer Austauschschülerin ein liebevolles Zuhause auf Zeit bieten. Wichtig ist vor allem ein freies Bett, Gastfreundschaft, Weltoffenheit und die Bereitschaft, eine neue Kultur kennenzulernen. AFS begleitet und unterstützt die Gastfamilie während des gesamten Aufenthaltes – durch ehrenamtliche Ansprechpersonen vor Ort sowie eine 24-Stunden-Hotline.

Interessierte, die ein Gastkind bei sich zuhause aufnehmen möchten, können sich unverbindlich direkt an die Austauschorganisation AFS wenden – unter Telefon 040 399 222 90 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de . Weitere Informationen gibt es online unter www.afs.de/gastfamilienprogramm .

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.