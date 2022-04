Landkreis Augsburg

Geflüchtete aus der Ukraine erleben im Landkreis Augsburg viel Herzlichkeit

Plus In der zentralen Notunterkunft des Landkreises, dem Schullandheim in Dinkelscherben, ist noch Platz. Die meisten der Geflüchteten kommen privat unter. So ist die Lage aktuell.

Von Philipp Kinne

Der große Ansturm an Geflüchteten aus der Ukraine ist im Augsburger Land bislang ausgeblieben. Die meisten Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet kommen aktuell bei Familien unter. In der zentralen Unterkunft des Landkreises, dem Schullandheim in Dinkelscherben, ist noch Platz. Dort leben aktuell 55 Menschen. Das könnte sich aber bald ändern.

