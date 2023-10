Landkreis Augsburg

Geflüchtete kommen ins Schullandheim, aber nicht in Turnhallen

Plus Einstimmige Entscheidung im Bildungsausschuss: Der Landkreis Augsburg stellt das Schullandheim in Dinkelscherben zur Verfügung, aber nicht die Sporthallen.

Nachdem die Anmietung eines Hotels im GVZ in Gersthofen als Unterkunft für Geflüchtete vor Kurzem gescheitert ist, sind nun die ersten 66 Flüchtlinge im ehemaligen Impfzentrum in Gablingen angekommen, berichtete Landrat Martin Sailer am Mittwoch im Bildungs- und Kulturausschuss des Kreistages. Doch da diese Unterkunft bei Weitem nicht ausreichen wird, ließ Sailer nun den Ausschuss über die Frage beraten, ob der Landkreis das Schullandheim in Dinkelscherben sowie die Sporthallen des Landkreises dem Freistaat Bayern als Unterkunft für Geflüchtete überlassen soll. Der Ausschuss stimmte geschlossen für das Schullandheim, aber gegen die Turnhallen.

Zuvor hatte Geschäftsbereichsleiter Michael Püschel erläutert, warum die Verwaltung vorschlägt, das Schullandheim zur Verfügung zu stellen, aber die Turnhallen nicht. Zusammengefasst seien die Nachteile einer Massenunterkunft in Turnhallen sowohl für die Geflüchteten als auch für die Kinder und Jugendlichen sowie die Vereine einfach zu groß. Einerseits seien eine Unterbringung in solch einer Notunterkunft auf engstem Raum ohne Privatsphäre auf Dauer „Frust und Verzweiflung“ vorprogrammiert und Integration kaum möglich, so Püschel.

