Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Geflüchtete zur Arbeit verpflichten? Das sagt Landrat Martin Sailer

Plus Landrat Martin Sailer sieht in der gemeinnützigen Arbeit von Flüchtlingen viele Vorteile. Entsprechende Verpflichtungen bestehen daher im Landkreis Augsburg bereits.

Von Jonathan Lübbers

Geflüchtete Menschen zur Arbeit verpflichten? Dieser Vorstoß sorgte in den vergangenen Tagen deutschlandweit für Aufsehen. So sollen Asylbewerberinnen und Asylbewerber im Saale-Orla-Kreis im Osten Thüringens zu vier Stunden gemeinnütziger Arbeit am Tag verpflichtet werden. Pro Stunde erhalten sie dafür eine Entlohnung von 80 Cent, bei Weigerung drohen Leistungskürzungen. Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) will die Verpflichtung für gemeinnützige Arbeit bei Geflüchteten weiter ausbauen. Doch wie hält es der Landrat Martin Sailer (CSU) mit diesen Forderungen?

Sailer: Arbeitsverpflichtung könnte "eine gute Sache sein"

"Ich denke, dass die gemeinnützige Arbeitsverpflichtung schon eher eine gute Sache sein könnte", sagt Sailer auf Anfrage unserer Redaktion. Diese Auffassung erklärt er damit, dass die Arbeit eine Tagesstruktur schaffen und eine Abwechslung zu dem monotonen Alltag in den Flüchtlingsunterkünften bieten könne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen