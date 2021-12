Wegen Geflügelpest: Fütterungsverbot für Wildvögel im Landkreis Augsburg

Keine Märkte, keine Fütterung: Um die Geflügelpest einzudämmen, gilt jetzt im Landkreis Augsburg eine Reihe von Vorschriften.

Die Geflügelpest (HPAI; Vogelgrippe) breitet sich in Europa und Deutschland immer weiter und schneller aus. Auf Veranlassung des Bayerischen Umweltministeriums werden daher ab sofort im Kreis Augsburg verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Haus- und Nutzgeflügel gegen die Geflügelpest angeordnet. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit.

Damit gilt ein Verbot von Ausstellungen und Märkten, ein Fütterungsverbot von Wildvögeln sowie eine Untersuchungspflicht bei Händlern, die Tiere im Rahmen des mobilen Handels abgeben. Außerdem dürfen Ställe nur noch mit spezieller Schutzausrüstung betreten werden.

Geflügel-Freiläufe sollen im Kreis Augsburg mit einem Netz abgedeckt werden

Durch die konsequente Einhaltung der verstärkten Biosicherheitsmaßnahmen soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden und so eine Einschleppung in die Geflügelhaltungen verhindert werden. Insbesondere in der Nähe von Gewässern jeglicher Art und Größe sollten Geflügelhaltungen soweit möglich vorsorglich auch mit einem engmaschigen Netz überspannt werden. Die für den Landkreis Augsburg geltenden Maßnahmen finden Interessierte in der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Augsburg auf der Internetseite www.landkreis-augsburg.de/vogelgrippe. (AZ)