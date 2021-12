Geht dem Augsburger Land ohne das AKW Gundremmingen der Strom aus?

Bayerns größtes Kernkraftwerk in Bayern produziert in Gundremmingen Strom. Von weithin ist dies daran zu erkennen, dass aus dem Kühlturm des Reaktorblocks C Wasserdampf aufsteigt. Laut geändertem Atomgesetz von 2011 wurde Block B am 31. Dezember 2017 abgeschaltet. Block C wird am 31. Dezember 2021 stillgelegt.

Foto: Bernhard Weizenegger