Gemeinsam statt einsam an Weihnachten: Diese Angebote gibt es

Besonders an Weihnachten wollen viele Menschen nicht gerne allein sein. Doch gegen Einsamkeit zum Fest gibt es im Landkreis Augsburg mehrere Lösungen.

Weihnachten ist für viele das Fest der Freunde und Familie. Doch während sich die einen auf einen geselligen Abend freuen, beginnt für die anderen eine schwierige Phase. Denn die Weihnachtszeit ist für diejenigen, die keine Familie oder Freunde besuchen können, besonders hart. Doch im Landkreis Augsburg soll niemand unfreiwillig allein bleiben. Dafür wollen verschiedene Initiativen sorgen.

Gemeinsamer Heiligabend in Königsbrunn

Für diejenigen, die an Weihnachten mobil sind und keine Lust darauf haben, das Fest allein zu verbringen, bieten Pfarreiengemeinschaften im Landkreis ein geselliges Miteinander an. So wird es an Heiligabend ab 17 Uhr im Pfarrheim Maria unterm Kreuz in Königsbrunn eine Feier für all diejenigen geben, die ansonsten niemanden zum Feiern hätten, teilt Pfarrer Bernd Leumann mit. Damit die Feier gelingt, soll jeder Gast etwas zum Essen mitbringen, für Getränke sei gesorgt. „Wir machen das zum ersten Mal“, sagt Leumann. „Sogar der Bürgermeister wird vorbeischauen.“ Nach der Feier gibt um 22 Uhr noch die Christmette. In der Pfarreiengemeinschaft Stadtbergen wird am 26. Dezember außerdem ein Glühweinumtrunk stattfinden. Dieser beginnt nach dem Gottesdienst, der um 10.45 Uhr in Maria Hilf startet.

Gewisse Hemmschwelle bei Einsamkeit an Weihnachten

Ursprünglich sollten neben den Veranstaltungen in Königsbrunn und Stadtbergen noch weitere Treffen zu Weihnachten stattfinden. So hatte die Pfarreiengemeinschaft Lechfeld zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt in den vergangenen Jahren immer wieder ein Weihnachtsprogramm auf die Beine gestellt. Da dieses Angebot allerdings nur schlecht angenommen wurde, wird es ein solches Treffen in diesem Jahr nicht geben.

Auch im Markt Welden sollte ein Treffen gegen Einsamkeit an Weihnachten stattfinden. Unter dem Namen „Miteinander im Markt“, kurz MiM, wurde in Welden in diesem Jahr ein Mehrgenerationentreff ins Leben gerufen. Einmal im Monat finden die Treffen statt und auch am Heiligabend sollte ein gemeinsames Mittagessen für diejenigen, die sonst niemanden haben, organisiert werden. Allerdings gab es dafür nur eine Anmeldung. „Somit ist dieses Angebot leider nicht angenommen worden“, sagt Barbara Kugelmann, die die MiM-Treffen gemeinsam mit ihrem Team organisiert. „Ich denke, es besteht auch eine gewisse Hemmschwelle. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr“, sagt Kugelmann.

Klinikseelsorger im Bobinger Krankenhaus

Zudem sind nicht alle Menschen, die an Weihnachten allein sind, dazu in der Lage, solche Treffen aufzusuchen. Unter anderem diejenigen, die über die Feiertage in einem Krankenhaus liegen. Um aber auch diese Menschen an Weihnachten nicht allein zu lassen, hat die Pfarreiengemeinschaft Bobingen einen „Weihnachtsgruß“ ins Leben gerufen. Am Vormittag des 24. Dezembers wird der Klinikseelsorger der Pfarrei das Krankenhaus in Bobingen besuchen und den Patienten etwas Gesellschaft leisten.

„Volles Programm“ im Paul-Gerhardt-Haus in Gersthofen

Auch in Seniorenheimen soll zur Weihnachtszeit keine Einsamkeit aufkommen. „Bei uns ist generell niemand allein“ betont Stefanie Hurtner, die Einrichtungsleiterin des Paul-Gerhardt-Hauses in Gersthofen. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen organisiert Hurtner zur Weihnachtszeit ein „volles Programm“, unter anderem mit einem eigenen Adventsmarkt, festlicher Dekoration oder Livemusik. An Heiligabend wird es um 14 Uhr einen Weihnachtsgottesdienst geben, ehe ab 15 Uhr Lieder auf der Trompete gespielt werden. Danach gibt es Kaffee und Kuchen, es werden Geschichten vorgelesen und alle Bewohner bekommen ein Geschenk.

Dieses Angebot werde immer gut angenommen. Von den 180 Bewohnerinnen und Bewohnern des Paul-Gerhardt-Hauses würden an Weihnachten nur etwa 20 zu ihren Familien fahren. „Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir hier ein schönes Fest auf die Beine stellen“, sagt Hurtner. Sie selbst habe seit 2007, als sie ihre Ausbildung in der Pflegeeinrichtung begann, jeden Heiligabend dort verbracht. „Es ist hier wie in einer Familie“, sagt sie. Auch auf die Angehörigen der Seniorinnen und Senioren geht Hurtner aktiv zu. „Wenn ein Ehepartner zu uns ins Heim kommt, ist der andere an Weihnachten häufig allein. Daher laden wir auch die Ehepartner sowie die ganze Familie ein, an Weihnachten zu uns zu kommen und gemeinsam zu feiern.“

„Wunschbaum“ soll gemeinsame Zeit in Diedorf schenken

Etwas ganz Besonderes gegen die Einsamkeit hat sich zur Weihnachtszeit außerdem das Seniorenzentrum Diedorf ausgedacht. Die Bewohner des Zentrums konnten an einen Baum ihre Wünsche für gemeinsame Treffen hängen. Der Baum wurde dann im Hof der Einrichtung aufgestellt, wo Besucherinnen und Besucher die Wünsche abnehmen und anschließend erfüllen konnten. Dieses Angebot wurde laut der Geschäftsführerin des Seniorenzentrums, Hannelore Britzlmair, „sehr gut angenommen“. Nicht einmal eine Handvoll der zuvor 50 Wünsche sind noch unerfüllt.